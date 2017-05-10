Dritter Gulfstream G600 abgehoben

Dritter Gulfstream G600 absolviert Jungfernflug (Foto: Gulfstream)

Am 5. Mai 2017 startete der dritte Gulfstream G600 Prototyp in Savannah, Georgia zu seinem Jungfernflug. Der erste Flug dauerte 4 Stunden und 35 Minuten.

Der erste G600-Prototyp bestritt am 17. Dezember 2016 seinen Erstflug, das zweite Flugzeug folgte am 24. Februar 2017. Gulfstream hat im Oktober 2014 die zwei neuen Large Cabine Long Range Jets G500 und G600 vorgestellt. Die Fly-by-Wire gesteuerten Business Jets G500 und G600 sind zwischen der G450 und der größten G650 positioniert und werden die beiden Muster G450 und G550 ablösen. Die G500 hat Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie ist mit Toiletten vorn und hinten ausgerüstet. Eine vollwertige Küche kann vorn oder hinten eingebaut werden.

Die G500 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 5.000 Nautischen Meilen (9.260 km) sowie 3.800 Nautische Meilen (7.038 km) bei Mach 0,90. Die G600 dagegen bringt ihre Passagiere bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 6.200 Nautische Meilen (11.482 km) weit, sowie 4.800 Nautische Meilen bei (8.890 km) bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,90.

Gulfstream erwartet die Zulassung der G500 im Jahre 2017, die Indienststellung ist für Anfang 2018 vorgesehen. Die G600 soll ihre Zulassung 2018 erhalten, ihre Indienststellung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.