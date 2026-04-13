Die ganze Region freut sich auf Flugplatzjubiläum in Altenrhein

Pilatus PC-7 Start am Flugplatz St.Gallen Altenrhein (Foto: MM)

Seit drei Wochen läuft der Vorverkauf für das Flugplatz-Jubiläum in Altenrhein und schon jetzt lässt sich sagen: Die ganze Region freut sich auf ein vielseitiges und spektakuläres Programm.

Der Grossteil der limitierten Early Bird-Tickets ist bereits weg. Wer an den drei Veranstaltungstagen von einem reduzierten Eintrittspreis profitieren möchte, sollte sich beeilen,

so Finanzchef Eugen Stieger. Auch für die VIP-Tickets gibt es grosse Nachfrage.

Die ganze Region freut sich auf drei Tage, die nicht nur eingefleischte Luftfahrt-Fans begeistern,

zieht OK-Präsident Roland Müller eine erste Zwischenbilanz zum Vorverkauf. Ein Querschnitt durch 100 Jahre Luftfahrt bietet von historischen Schmuckstücken bis zu modernen Rettungshelikoptern und der Patrouille Suisse ein überaus attraktives Programm.

Stichwort Patrouille Suisse: Die spektakuläre Show der Schweizer Luftwaffe wird zum letzten Mal in der Region zu erleben sein. Sechs F-5-Tiger bilden eine der ältesten Kunstflugstaffeln Europas, die es nur noch bis 2027 in der heutigen Form geben wird. Engste Formationen und perfekt choreografierte Manöver sind ihr Markenzeichen.

Weitere Programmhighlights

Der Super Puma der Schweizer Luftwaffe zeigt eindrucksvoll, wie wendig und präzise der grosse Rettungs- und Transporthelikopter eingesetzt werden kann.

Die Flying Bulls präsentieren ausgewählte Flugzeuge aus der historischen Aviatik-Sammlung von Red Bull.

Die Classic Formation bringt u.a. die berühmte C 47 nach Altenrhein.

Die Classic Formation bringt u.a. die berühmte C 47 nach Altenrhein.

Auch wertvolle Raritäten aus dem Fliegermuseum Altenrhein sind zu sehen. Das am Flugplatz stationierte Kompetenzzentrum für historische Luftfahrzeuge ist mit klingenden Namen wie Boeing Stearman, Patrouille Papillon, DO 27, Pilatus P3 oder Lockheed Electra Junior und dem PC-7-Subito Team (Bild) beim Jubiläum vertreten.

Ein weiterer Blickfang ist der Zeppelin, der dem Jubiläum seine Aufwartung macht. Zudem werden drei Junkers F 13 zu erleben sein – das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt.

Karten sind unter www.100jahreflugplatz.ch erhältlich. Bis zu 70.000 Menschen werden vom 28. bis 30. August 2026 in Altenrhein erwartet.