Die ersten beiden Gulfstream G700 sind ausgeliefert

Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Gulfstream hat am 23. April 2024 bekanntgegeben, dass die ersten beiden G700 Businessjets an Kunden übergeben wurden.

Der Flugzeugbauer aus Savannah hat dabei nicht erwähnt an wen die Maschinen übergeben wurden. Die Gulfstream G700 wurde im Oktober 2019 an der NBAA vorgestellt und hätte bereits ab dem Jahr 2022 das Flaggschiff G650 ablösen sollen. Das Flugtestprogramm wurde am 14. Februar 2020 mit dem Jungfernflug der ersten Testmaschine eingeläutet und hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Die US-amerikanische Musterberechtigung hat der Spitzenreiter unter den Businessjets Mitte März 2024 erhalten.

Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Laut Gulfstream verfügt die G700 über die grösste und komfortabelste Kabine in dem Business Jet Portfolio des Herstellers aus Savannah. Die Gulfstream G700 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine Reichweitenleistung von 7.750 Nautischen Meilen (14.353 km) sowie 6.650 Nautische Meilen (12.316 km) bei Mach 0,90. Die maximale Reisefluggeschwindigkeit liegt bei Mach 0.935, damit wird die G700 zu dem schnellsten Business Jet im Sortiment von Gulfstream. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken. Die G700 kostet rund 70 Millionen US-Dollar. Gulfstream hat bereits mit der Serienproduktion der G700 begonnen und kann die vorproduzierten Maschinen nun zügig an ihre Kunden übergeben.