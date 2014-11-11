Die Rega Webseite macht mobil

Die Rega trägt dem Trend zur mobilen Internet-Nutzung Rechnung: Seit kurzem ist die Webseite der Rega für alle Benutzer mit einem mobilen Gerät attraktiver und einfacher zu bedienen.

Das neue „Responsive Webdesign“ von rega.ch ermöglicht auch auf kleinen Bildschirmen ein angenehmes Navigieren. Die Webseite der Rega enthält viele wertvolle Inhalte wie Standorte der Einsatzbasen, Merkblätter zur Alarmierung oder Online-Anmeldemöglichkeiten für eine Gönnerschaft. Damit auf diese Informationen auch von unterwegs besser zugegriffen werden kann, wurde rega.ch für mobile Geräte optimiert. „Responsive Webdesign“ basiert auf flexiblen Layouts. Die Anzeige der Inhalte passt sich automatisch dem Gerät des Benutzers und der entsprechenden Bildschirmgrösse an. So lässt sich ein Webauftritt sowohl auf einem grossen Monitor, wie auch auf einem kleinen Tablet oder Smartphone dynamisch darstellen und einfach bedienen. Eine zu mobilen Endgeräten passende Navigationsstruktur erleichtert dabei das Auffinden von spezifischen Inhalten.

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