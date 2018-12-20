Diamond zieht Großauftrag an Land

Diamond Aircraft DA42-VI (Foto: Diamond Aircraft)

Die Saudi National Company of Aviation (SNCA) hat für ihr Trainingszentrum die zweimotorige DA42-VI und die einmotorige DA40 NG von Diamond Aircraft gewählt.

Der gesamte Auftrag beläuft sich auf 60 Flugzeuge über fünf Jahre verteilt. Eine Flotte von zwölf Flugzeugen wird beginnend mit Februar 2019 ausgeliefert.

Die DA40 NG und die DA42-VI waren die ersten zugelassenen Flugzeuge ihrer Klasse, die gleich drei Innovationen in sich vereinten - modernste Karbon – und Glasfasertechnologie, Avionik und Antriebstechnik. Die Flugzeuge sind mit effizienten und zuverlässigen Jet-Fuel-Kolbenmotoren von Austro Engine und Garmin G1000 NXi Bordelektronik ausgestattet und repräsentieren somit die aktuellste Kolbenflugzeug-Technologie.

“Wir sind stolz, dass sich SNCA-CAE Authorized Training Center für unsere Schulungsflugzeuge zum Aufbau der neuen Flugschule entschieden haben“, sagt Amila Spiegel, Sales & Marketing Director Diamond Aircraft Österreich. „Dass sich eine weitere angesehene große Flugschule für unsere Flugzeuge und unsere Flugtrainingslösung entschieden hat, zeigt, dass wir weltweit die Bedürfnisse von Flugtrainingsorganisationen erfüllen. Wir sind der einzige Hersteller, der eine komplette Palette an modernen, sicheren, effizienten und zuverlässigen ein- und zweimotorigen Flugzeugen gemeinsam mit firmeneigenen Jet-Fuel-Kolbenmotoren und passenden Flugsimulatoren anbietet.“

“Diese Kaufvereinbarung ist eine der größten in der Geschichte saudi-arabischer Flugschulen und möglicherweise der Region Mittlerer Osten. Er markiert außerdem eine neue Ära von Flugtraining im Königreich, das eng mit der „Kingdom’s 2030“ Vision verbunden ist. SNCA ist entschlossen, die Luftfahrtindustrie mit bestens ausgebildeten PilotInnen zu versorgen, die Teil der Entwicklung unserer Luftfahrtindustrie sein werden und ein Schlüsselelement für die Entfaltung der Region. Wir haben Diamond Aircraft sehr sorgfältig ausgewählt, da die Flugzeuge in der Industrie bekannt für ihre Sicherheit und Effizienz sind. Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Diamond, unseren Flugschülern, die bestmögliche Ausbildung ermöglichen werden“, fügt Anthony Miller, Director Global Business Development bei SNCA-CAE Authorized Training Center hinzu.

Über SNCA-CAE Authorized Training Center

Die Saudi National Company of Aviation (SNCA), ein CAE Authorized Training Center, wurde gegründet, um junge FlugschülerInnen mit den modernsten Methoden und modernsten Equipment auszubilden. Saudi Arabien im Speziellen und die Region Mittlerer Osten im Allgemeinen sind mit einem signifikanten Mangel an Vekehrspiloten konfrontiert, jetzt und in der unmittelbaren Zukunft. Die Flugschule möchte dem mit hochqualifizierten PilotInnen für die Saudi- und Golfregion entgegenwirken, die auch den Bedürfnissen der Fluggesellschaften der Region entsprechen. Das Zentrum hat bereits mit seinen Tätigkeiten begonnen, im Gründungsjahr-Programm mit 400 Studenten. Die ersten Flugschüler werden voraussichtlich mit 2020 abschließen.

Auf der Dubai Air Show 2017 gaben die Saudi National Company of Aviation (SNCA) und CAE bekannt gemeinsam ein CAE Authorized Training Center in der Region aufzubauen. Gemäß dem Gemeinschaftsabkommen, wird CAE dem Trainingscenter in Dammam, Königreich Saudi Arabian, die wichtigsten Elemente für hochklassige Pilotenausbildung, wie den Lehrplan und die Lehrmittel für die Berufspilotenlizenz, das Training der MitarbeiterInnen sowie InstruktorenInnen und Sicherheits- und Qualitätskontrollsysteme, zu Verfügung stellen. Das neue CAE Authorized Training Center wird von der Saudi National Company of Aviation (SNCA) finanziert und wird am Flughafen Dammam (King Fahad International Airport) mit 40.000 m² ansässig sein.

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