Diamond stellt Kollisionsvermeidungssystem vor

Diamond DA42 (Foto: Diamond Aircraft)

Experten vom AIT Austrian Institute of Technology haben in enger Zusammenarbeit mit Diamond Aircraft Industries GmbH, ein intelligentes Kollisionsvermeidungssystem entwickelt.

Mit Hilfe dieses Kollisionsvermeidungssystem können Flugzeuge potenzielle Hindernisse in der Luft und auf dem Boden erkennen und ausweichen. Dieses innovative Assistenzsystem ist ein wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit in der bemannten und unbemannten Luftfahrt. Kollisionsvermeidungssysteme sind eine Schlüsseltechnologie für künftige unbemannte Luftfahrzeuge und Flugverkehrsdienste. Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit in der bemannten und künftig auch unbemannten Luftfahrt, indem mögliche Kollisionen mit kooperativen und nicht-kooperativen Hindernissen rechtzeitig erkannt und Ausweichmanöver zur Kollisionsvermeidung eingeleitet werden. Die Hindernisvermeidung gilt als Schlüsseltechnologie für hochautonome Missionen, z.B. die Erstellung von Lagebildern für das Krisen- und Katastrophenmanagement.

ExpertInnen am AIT haben daher innovative Bildverarbeitungstechnologien entwickelt, um künftige unbemannte Luftfahrzeuge in die Lage zu versetzen, ihre Umwelt in Echtzeit zu beobachten und zu verstehen. Dieser Ansatz geht weit über den Stand der Technik hinaus und setzt auf neuartige Sensorik und Routenplanungsstrategien zur Kollisionsvermeidung. Mit Hilfe dieses neuen Systems können sowohl kooperative als auch nicht-kooperative Flugobjekte im Luftraum durch eine Kombination von passiven elektrooptischen Sensoren und Infrarotsensoren robust erkannt werden. Die Technologie wurde in eine DA42 MPP von Diamond Aircraft eingebaut und in relevanten Szenarien getestet.

Mit Hilfe der Tests evaluierte Diamond Aircraft den möglichen Einsatz dieser Technologie als innovatives und wirksames Sicherheitsfeature für die bemannte und unbemannte Luftfahrt. Eine Möglichkeit wäre die Integration in ein vollständig autonomes Flugsteuerungssystem, wie es zum Beispiel kürzlich von Diamond Aircraft entwickelt wurde. Dieses System wurde 2015 erfolgreich für die sichere autonome Steuerung von bemannten Flugzeugen in Notsituationen eingesetzt, bis hin zur vollautomatischen Landung. Eine weitere Möglichkeit wäre die Sensorintegration in ein konventionelles bemanntes Flugzeug, um so durch schnelle Situationserkennung rechtzeitig vor Kollisionen mit Hindernissen in der Luft und am Boden warnen zu können. Diese zusätzlichen künstlichen “Augen” könnten Hindernisse zuverlässig erkennen und potenziell lebensrettende Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung einleiten.

Diamond Aircraft

Collision Avoidance System für Flugzeuge