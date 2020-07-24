Diamond für airBaltic Pilot Academy

airBaltic Pilot Academy übernimmt achtes Flugzeug von Diamond Aircraft (Foto: Diamond Aircraft)

In der vergangenen Woche konnte Diamond Aircraft das achte Diamond Schulflugzeug an die Pilotenschule von airBaltic übergeben.

aiBaltic Baltic Academy ist die hauseigene Pilotenschule von airBaltic, sie ist für die Grundausbildung der Piloten von airBaltic zuständig. airBaltic Pilot Academy setzt bei der Grundschulung auf Flugzeuge von Diamond Aircraft Industries GmbH. In der vergangenen Woche konnte das achte Flugzeug an die Flugschule übergeben werden, dabei handelte es sich um eine einmotorige DA40 NG. airBaltic Pilot Academy betreibt momentan sieben einmotorige DA40 NG und eine zweimotorige DA42-VI, dazu kommt noch ein DA40/DA42 FNPT II Verfahrenstrainer. Im nächsten Jahr wird airBaltic noch zwei weitere einmotorige DA42 NG übernehmen können.