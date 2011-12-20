Der gelbe Eurocopter EC135 HB-ZJE

Der gelbe Eurocopter EC135 HB-ZJE mit grosser „TCS Ambulance“ Aufschrift hat in der Schweiz einigen Staub aufgewirbelt.

Seit Anfang Dezember steht er rund um die Uhr für medizinische Verlegungsflüge bereit. Operator dieses Ambulanzhelikopters ist die Alpine Air Ambulance, die neu medizinische Verlegungsflüge mit Flugzeugen und Helikoptern anbietet. Der TCS und andere Versicherungen wollen mit der Alpine Air Ambulance ihren Kunden im Notfall eine umfassende Betreuung aus einer Hand bieten und Patienten vermehrt mit eigenen Mitteln repatriieren. Die aktuelle SkyNews.ch-Reportage zeigt, welches die Ziele der neuen Organisation sind und wer hinter dem Angebot steht.

Weiter lesen Sie in der Januar Ausgabe 2012: www.skynews.ch