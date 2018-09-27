Der Privatjet wird gesellschaftsfähig

Cessna Citation X (Archiv: Robert Kühni)

Exklusive Flugreisen als Gesamtpaket: “EveryAir AG” und “Jordan.Reisen und Meer”, vereinbaren eine langfristige Kooperation.

Die Kooperation beider Firmen bietet ein innovatives Konzept der individuellen Flugreise aus einer Hand. Mit der Planung als System, bestehend aus Transfer, Hotel und Flug, wird eine Effizienzsteigerung für den Reisenden möglich.

“Reiseziele werden weiterhin individueller und unsere integrierte Lösung erfüllt die Nachfrage unserer Kunden nach Komfort und Einfachheit mit einem professionellen Angebot”, erläutert Gaby Schlichenmaier, Geschäftsführerin der Jordan.Reisen und Meer GmbH.

Die ersten Flüge reichen von Venedig Lido und Losinj in Kroatien bis hin zu den Malediven. Das endgültige Reiseziel entspricht dem Kundenwunsch, weltweit.

“Der Jet bietet den Vorteil, Destinationen anzufliegen, die von regulären Airlines nicht bedient werden. In Europa fliegen wir 3.500 Flughäfen an, global sehr viel mehr. Wir bedienen ein Vielfaches der Standardrouten”, sagt Nicolas Lohn, Vorstand der EveryAir AG.

Der Zeit- und Komfortgewinn ist deutlich. Der Transfer ist im Preis enthalten. Es genügt, 15 Minuten vor Abflug am Flughafen zu sein. Es wird von separaten Terminals geflogen, so dass es zu keinen Warteschlangen kommt. Das Gepäck steht bei der Landung unmittelbar zur Verfügung und das Hotel wartet bereits auf den Reisenden. Die Mitnahme von Haustieren ist möglich.

EveryAir AG - EveryAir AG hat sich auf individuellen Flugverkehr fokussiert und fliegt 10 mal mehr Flughäfen an, als reguläre Airlines. Die ausgewogene Flotte an Flugzeugen und zertifizierten Piloten kann Kurz- und Langstrecke effizient und sicher bedienen. Der Terminkalender des Reisenden wird zum Flugplan. Der Sitz der EveryAir AG ist Frankfurt am Main. www.everyair.de

Jordan.REISEN UND MEER GmbH - Jordan.REISEN UND MEER GmbH mit Sitz in Asperg bei Ludwigsburg, hat sich auf maßgeschneiderte Luxusreisen und Luxuskreuzfahrten weltweit spezialisiert.

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