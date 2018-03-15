Dassault lieferte 49 Falcon Jets aus

Dassault Falcon 8X erste Auslieferung (Foto: Dassault)

Der französische Flugzeugbauer Dassault konnte im letzten Jahr 49 neue Falcon Business Jets ausliefern, gleich viele wie im Vorjahr.

Dassault leidet weiter an dem schwächelnden Markt für Business Jets, mit 49 Auslieferungen lag die Zahl jedoch gleichauf wie im Vorjahr. Es konnten neun Prozent mehr Jets ausgeliefert werden, als der französische Flugzeugbauer anfangs 2017 noch prognostiziert hat. In dem Berichtsjahr 2014 konnte Dassault noch 68 Luxusjets ausliefern und ein Jahr zuvor waren es sogar 75. Die viel tieferen Auslieferungszahlen lassen sich durch die Absatzkrise in Russland und China erklären, in diesen Märkten ging die Nachfrage nach großen Business Jets während den letzten Jahren drastisch zurück.

Bei den Bestellungen sieht es wieder besser aus als auch schon, im Berichtsjahr 2017 konnte Dassault netto 38 Geschäftsreisejets verkaufen, ein Jahr zuvor waren es lediglich 21.

Ende Dezember 2017 standen in den Auftragsbüchern von Dassault noch 52 Falcon Business Jets, ein Jahr zuvor waren es noch 63.