Dassault lieferte 37 Falcon Businessjets aus

Dassault Falcon 900LX (Foto: Dassault)

Der französische Flugzeugbauer Dassault konnte im vergangenen Jahr 37 neue Falcon Businessjets ausliefern, das waren sechs mehr als im Vorjahr.

Dassault konnte im Jahr 2025 bei den Privatjet Auslieferungen kräftig zulegen, mit 37 übergebenen Flugzeugen lag die Zahl 19 Prozent höher als im Vorjahr. Im Jahr 2024 konnten insgesamt 31 Falcon Jets an die Kundschaft übergeben werden.

Bei den Bestellungen sieht es wieder besser aus als auch schon, im Berichtsjahr 2025 konnte Dassault netto 31 Geschäftsreisejets verkaufen, ein Jahr zuvor gingen 26 Bestellungen ein.

Ende Dezember 2025 standen in den Auftragsbüchern von Dassault noch 73 Falcon Businessjets, ein Jahr zuvor waren es 79.