Dassault feiert Falcon 5X Rollout

Dassault Falcon 5X rollout (Foto: Dassault)

Am 2. Juni hat Dassault im Werk Bordeaux-Mérignac ihren neusten Business Jet der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Falcon 5X wurde an der NBAA 2013 lanciert und konnte nun anfangs Juni den offiziellen Rollout feiern. Der Erstflug des größten Business Jets von Dassault soll noch in diesem Sommer erfolgen. Die ersten beiden Maschinen durchlaufen bereits Bodentests. Laut Aussagen von Dassault wird die Falcon 5X zum teuersten Entwicklungsvorhaben in der Geschichte ihrer Falcon Business Jets.

Der zweimotorige Jet wird in dieser Klasse den größten Rumpfquerschnitt haben und dadurch für die Passagiere einen extrem hohen Reisekomfort bieten. Die Maschine kann bis zu 16 Passagiere aufnehmen und wird mit acht Fluggästen nonstop Reichweiten von 5.200 Nautischen Meilen (9.360) überbrücken können.

Angetrieben wird das Flugzeug durch das neue Silvercrest Triebwerk von SNECMA. Das Cockpit wird von Honeywell kommen und die modernen Head-up-Displays werden von Elbit Systems zugeliefert. Der Preis des neuen Jets wird bei rund 45 Millionen US Dollar zu liegen kommen. Mit der Musterberechtigung rechnet Dassault im zweiten Quartal 2017, diese ist jedoch stark abhängig von der Zulassung des Silvercrest Triebwerks. SNECMA hat an der EBACE 2015 eine Programmverzögerung bekannt gegeben und rechnet mit der Zulassung im Sommer 2016.