Dassault feiert 100. Falcon 7X

Der Falcon 7X ist ein Business Jet der Meisterklasse, Dassault konnte kürzlich den 100sten 7X ausliefern.

Der Falcon 7X Geschäftsreisejet wurde 2001 an der Paris Air Show Le Bourget zum ersten Mal der Aviatik Öffentlichkeit vorgestellt, die Zulassung wurde dem 7X im April 2007 erteilt und im Juni 2007 konnte die erste Maschine ausgeliefert werden. Bei dem 7X handelt es sich um ein Geschäftsreiseflugzeug mit drei Triebwerken, das mit einer modernen Fly by Wire Flugsteuerung ausgerüstet ist. Der Jet kann mit acht Passagieren bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,8 eine Distanz von 5950 Nautischen Meilen (11.000 km) überbrücken. Die 100ste Maschine wurde im Werk Little Rock, Arkansas, ausgeliefert, wo die Maschinen teilweise endgefertigt werden.