Dassault Falcon 6X ist zertifiziert

Dassault Falcon 6X Jungfernflug (Foto: Dassault)

Dassault Aviation hat am 22. August 2023 die Musterberechtigung für seinen neusten Business Jet Falcon 6X erhalten.

Der Dassault Falcon 6X Privatjet hat die Musterberechtigung sowohl durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) als auch von der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde (FAA) erhalten. Laut Dassault umfasste das Flugtestprogramm 1.500 Flugstunden, die ersten Kundenflugzeuge sollen sich bereits in der letzten Bauphase bei der Kabinenausstattung befinden.

Dassault hat die Falcon 6X im März 2018 offiziell lanciert, das Falcon 6X Programm löste damals die Falcon 5X ab. Die Entwicklung der Falcon 5X musste wegen anhaltender Triebwerkprobleme bei dem Silvercrest von SAFRAN eingestellt werden. Die Falcon 6X absolvierte am 10. März 2021 den Jungfernflug.

Die zweistrahlige Falcon 6X hat in der Klasse der Ultra-Wide-Cabin Jets den grössten Rumpfquerschnitt und bietet dadurch für die Passagiere einen extrem hohen Reisekomfort. Die Maschine kann bis zu 16 Passagiere aufnehmen. Angetrieben wird das Flugzeug durch das Pratt & Whitney Canada Pure Power PW812D, das eine Ableitung des PurePower PW800 ist. Das Triebwerk mit Getriebefan wird bereits bei sechzehn Triebwerkvarianten verwendet und hat sich inzwischen während vieler Flugstunden bewährt.

Die Falcon 6X verfügt über eine maximale Reichweite von 5.500 Nautischen Meilen (10.186 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei Mach 0.90. Das Geschäftsreiseflugzeug kann mit einer Geschwindigkeit von Mach 0.80 mit acht Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern direkt von Paris nach Los Angeles, Hongkong oder Tokio fliegen.