Dassault Falcon 5X abgehoben

Dassault Falcon 5X Start zum Jungfernflug (Foto: Dassault)

Am 5. Juli 2017 absolvierte die Falcon 5X auf dem Dassault Werksflugplatz in Bordeaux-Mérignac ihren erfolgreichen Jungfernflug.

Am Steuer des zweistündigen Jungfernfluges saßen die beiden Testpiloten Philippe Deleume und Philippe Rebourg. Dassault teilte mit, dass es sich dabei um erste Vorbereitungsflüge für das offizielle Flugtestprogramm handle, das erst anfangs 2018 beginnen soll. Für die mehrjährige Programmverzögerung ist das neue Silvercrest Triebwerk von Safran verantwortlich. Beim Erstflug kam eine vorläufige Version des Silvercrest Antriebs zum Einsatz. Ursprünglich strebte Dassault die Zulassung der Falcon 5X im vierten Quartal 2016 an, mittlerweile wird mit Ende 2019 gerechnet.

Dassault Falcon 5X Jungfernflug (Foto: Dassault)

Bei den ersten Testflügen sollen Daten zur Zelle und den Systemen erhoben werden, die bei den Bodentests nicht ermittelt werden konnten. Die Flugtests werden nur ein paar Wochen dauern und sollen den Entwicklungsprozess beschleunigen. Das Flugtestprogramm wird erst richtig an Fahrt aufnehmen, sobald das Silvercrest Triebwerk dazu freigegeben wurde.

Die Falcon 5X wurde an der NBAA 2013 lanciert und konnte anfangs Juni 2015 den offiziellen Rollout feiern. Der Erstflug des größten Business Jets von Dassault wäre ursprünglich ebenfalls im Sommer 2015 geplant gewesen. Laut Aussagen von Dassault wird die Falcon 5X zum teuersten Entwicklungsvorhaben in der Geschichte ihrer Falcon Business Jets.

Der zweimotorige Jet hat in dieser Klasse den größten Rumpfquerschnitt und wird dadurch für die Passagiere einen extrem hohen Reisekomfort bieten. Die Maschine kann bis zu 16 Passagiere aufnehmen und wird mit acht Fluggästen nonstop Reichweiten von 5.200 Nautischen Meilen (9.360) überbrücken können.

Angetrieben wird das Flugzeug durch das neue Silvercrest Triebwerk von Safran. Das Cockpit wird von Honeywell kommen und die modernen Head-Up-Displays werden von Elbit Systems zugeliefert. Der Preis des neuen Jets liegt bei rund 45 Millionen US Dollar.