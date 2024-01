Das Rettungsjahr 2023 bei Air-Glaciers

Air Glacier Windenrettung (Foto: Air Glacier)

3.209 Rettungseinsätze führte die Air-Glaciers im Jahr 2023 durch. Die Einsatzzahlen des Helikopter-Unternehmens bleiben hoch. Das Rekordjahr 2022 wurde allerdings nicht ganz übertroffen.

Im ersten Semester ging die hohe Anzahl an Rettungen verglichen mit dem Vorjahr um rund 150 Einsätze zurück. Die Sommersaison wurde trotz der guten Wetterbedingungen gleichwohl von zahlreichen Helikopterrettungen geprägt. Zwischen dem 15.06.2023 und dem 31.10.2023 wurden von den Air-Glaciers-Crews über 900 Einsätze durchgeführt. Nach ruhigen Wochen im November wurde kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, die Marke von 3000 Rettungen erreicht. Während im Rekordjahr2022 insgesamt 3.264 Rettungseinsätze durchgeführt wurden, liegt die Zahl im Folgejahr 2023 leicht darunter: 3.209-mal rückten die Einsatzkräfte mit dem Helikopter aus.

Die Anzahl der Helikoptereinsätze setzte sich wie folgt zusammen:

Das Rettungsjahr 2023 bei Air-Glacier (Foto: Air Glacier)

Die Einsätze über die Feiertage

Das sonnige Wetter lockte viele Menschen nach draussen, entsprechend hoch waren die Einsatzzahlen über die Feiertage vom 23.12.2023 bis 02.01.2024. Über alle Basen rückte der Helikopter 230-mal aus. Im selben Zeitraum im Vorjahr kam es zu 158 Rettungen. Die arbeitsreichsten Tage waren der 28. und 30. Dezember: je 34-mal hoben die Rettungshelikopter auf allen Basen zusammen ab.

Flexibilität durch Helikopter, Ambulanz und NEF

Neben Helikoptern steht die Air-Glaciers im Zentralwallis auch mit Fahrzeugen für Rettungen bereit. Das NEF (Notarzt Einsatzfahrzeug) in Sion rückte im Kalenderjahr 2023 990-mal aus (578 Einsätze tagsüber, 412 in der Nacht). Im Berner Oberland betreibt Air-Glaciers in der Region Gstaad jeweils in den Wintermonaten während der Nacht eine Ambulanz. Diese rückt im Schnitt mehr als einmal alle zwei Nächte aus. Seit Beginn der aktuellen Wintersaison 2023/24, steht der Rettungscrew in der Nacht neu auch ein Helikopter zur Verfügung. Bisher wurde das Nachtpikett ausschliesslich von der Ambulanz abgedeckt.

Air Glaciers (Redaktion)