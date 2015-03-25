Daher verzichtet auf Namenszusatz Socata

Daher Socata TBM 850 (Foto: Daher-Socata)

Daher wird beim Branding ihrer schnellen Turboprops in Zukunft auf den ursprünglichen Herstellernamen Socata verzichten.

Das Marketing forderte eine Verschlankung des Namens, daher musste Socata, was für Societe de Construction d´Avions de Tourisme et d´Affaires steht, aus dem Namen raus. Der französische Mischkonzern Daher hat den Flugzeugbauer Socata im Jahre 2008 von EADS übernommen und erfolgreich weitergeführt. Socata hat Ende der 1980er Jahre zusammen mit Mooney die TBM700 ins Leben gerufen, 1991 ist Mooney bereits wieder ausgestiegen und Socata hat die einmotorige Turbopropeller-Maschine im Alleingang zur Marktreife entwickelt. Die TBM 700 mündete 2005 in die TBM850 und diese bildete die Grundlage für die TBM900, die seit letztem Jahr auf dem Markt ist.

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