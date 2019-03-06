Daher konnte fünfzig TBM ausliefern

DAHER TBM 930 mit Patrouille de France (Foto: DAHER)

Daher konnte im vergangenen Geschäftsjahr 50 Turbopropeller Flugzeuge der Typen TBM 910 und TBM 930 ausliefern, das waren leicht weniger als im Vorjahr.

Der französische Flugzeugbauer konnte im Berichtsjahr 2018 insgesamt 29 TBM 910 und 21 TBM 930 an Kunden übergeben. Ein Jahr zuvor verließen noch 57 Maschinen der beiden Typen das Endfertigungswerk in Tarbes, das waren zwölf Prozent mehr. Die Wertigkeit der fünfzig ausgelieferten Flugzeuge lag bei 205,050 Millionen US Dollar.

Der Markt bei den Turbopropeller Flugzeugen ist im vergangenen Jahr laut dem Branchenverband GAMA um gut fünf Prozent gewachsen.

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