Daher konnte 48 TBM ausliefern

DAHER TBM 940 und Kodiak 100 (Foto: DAHER)

Daher konnte im vergangenen Geschäftsjahr 48 Turbopropeller Flugzeuge der Typen TBM 910 und TBM 940 ausliefern, das waren zwei weniger als im Vorjahr.

Der französische Flugzeugbauer aus Tarbes konnte im Berichtsjahr 2019 insgesamt 48 TBM 910 und TBM 940 an seine Kundschaft übergeben. DAHER hat nicht näher spezifiziert, wie sich die Auslieferungen zwischen den beiden Modellen aufteilen. Ein Jahr zuvor verließen noch 50 Maschinen der beiden Typen das Endfertigungswerk in Tarbes.

DAHER hat im Sommer 2019 Quest Aircraft aus den USA übernommen. Quest baut das Arbeits- und Transportflugzeug Kodiak 100. Von diesem Modell gingen im letzten Jahr 20 Stück über den Ladentisch.