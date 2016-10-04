Daher kann Meilenstein feiern

800st Daher TBM Aircraft TBM900 (Foto: Daher)

Der französische Flugzeugbauer Daher konnte am 21. September 2016 den Rollout ihrer 800sten TBM Maschine feiern.

Bei der Jubiläumsmaschine handelte es sich um eine TBM 930, der modernsten Ableitung der TBM 700. Die TBM 700 absolvierte am 14. Juli 1988 ihren Jungfernflug und hat am 31. Januar 1990 die französische Musterzulassung erhalten, die US-amerikanische Luftfahrtbehörde hat die TMB 700 am 28. August 1990 zugelassen, sie ist also bereits mehr als 25 Jahre auf dem Markt.

Auf die TBM 700 folgte Ende 2005 die TBM 850, sie ist eine Weiterentwicklung der TBM 700. Das überarbeitete Muster unterscheidet sich hauptsächlich durch ein stärkeres Treibwerk und eine besser Avionik. Die TBM 850 ersetzte ab 2006 das Ausgangsmodell.

Auf die TBM 850 folgte die TBM 900, in sie flossen insgesamt 26 Modifikationen ein. Die überarbeitete Maschine hat anfangs 2014 die Musterzulassung bekommen und löste ab März 2014 die TBM 850 am Markt ab. Seit kurzem ist neben der TBM 900 auch noch die TBM 930 verfügbar, diese unterscheidet sich von der 900 durch ein integriertes Garmin 3000 Cockpit.

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