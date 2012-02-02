Daher Socata lieferte 38 TBM 850 aus

Der Flugzeugproduzent aus Frankreich konnte im 2011 38 ihrer einmotorigen TBM 850 Turbopropeller Maschinen ausliefern, das waren gleich viele wie ein Jahr zuvor.

Über das Flugzeug

Der Traditionsreiche Flugzeugbauer Socata wurde Ende 2008 durch den französischen Industriekonzern Daher von EADS übernommen. Daher Socata baut das einmotorige Turboprop Reiseflugzeug TBM 850 im französischen Tarbes und konnte im 2011 38 Maschinen absetzen, was dem viertbesten Jahresresultat gleichkommt. Ende 2011 standen 260 TBM 850 im Einsatz, zusammen mit der TBM 700 sind es mehr als 600. Im Oktober konnte Daher Socata die 600ste Maschine der TBM 700, TBM 850 Baureihe ausliefern.