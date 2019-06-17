Daher übernimmt Quest Aircraft

Quest Air Kodiak (Foto: Quest Aircraft)

Daher erweitert mit der Übernahme von Quest Aircraft ihre Produktpalette mit einem soliden Arbeitsflugzeug, die Kodiak 100 wird in den USA gebaut.

Die Kodiak 100 wird von einer Pratt & Whitney PT6A Propellerturbine angetrieben, dieser Antrieb wird auch bei den schnellen TBM Turbopropeller Einmotorigen von Daher eingesetzt. Dieses robuste Triebwerk verleiht beiden Flugzeugmodellen hervorragende Flugeigenschaften. Der Verwendungszweck der beiden Flugzeuge könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein, bei der TBM 900 Familie handelt es sich um schnelle Reiseflugzeuge und die Kodiak 100 ist ein flexibles Arbeits- und Transportflugzeug für bis zu 10 Passagiere. Bei voller Zuladung beträgt die Startstrecke bei der Kodiak 100 weniger als 1000 Fuß (300 m). Das Cockpit besticht durch eine moderne Garmin G1000 Avionik.

Laut Daher soll die Firmenübernahme bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.