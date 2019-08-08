DC Aviation Group wächst weiter

Die Flugzeugmanagement Flotte von DC Aviation Group mit Hauptsitz in Stuttgart wächst weiter, kürzlich ist eine Dassault Falcon 2000S dazugekommen.

Die DC Aviation Gruppe mit Hauptsitz in Stuttgart meldet auch weiterhin ein stetiges Wachstum ihrer Flugzeugmanagement-Flotte, zu der erst kürzlich eine Dassault Falcon 2000S hinzugefügt wurde. Das neue Flugzeug steht für Charterflüge ab sofort zur Verfügung.

Mit neuem Tragflächendesign, verbesserten Turbinen, einem fortschrittlichen Cockpit und modernsten Wartungsmechanismen garantiert die 2000S eine perfekte Balance zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit. Ihre geräuscharme Kabine mit 1.88 m Stehhöhe bietet unübertroffenen Komfort für bis zu 10 Passagiere. Mit einer Reichweite von über 5.500 km ist es möglich, nonstop von Boston bis nach London, von Zürich nach Dubai oder von Dubai nach Moskau zu fliegen.

Darüber hinaus ist das Flugzeug mit einem Kabinen- und Entertainment-Management-System und mit Satellitentelefon ausgestattet.

Michael Kuhn, CEO der DC Aviation Gruppe, sagt: „Unser Leistungsprofil zieht weiterhin Flugzeugbesitzer an, die von unserer langjährigen Erfahrung und Expertise für den kommerziellen und privaten Betrieb ihrer Flugzeuge profitieren möchten. Wir sind froh, dass wir die Dassault Falcon 2000S der von uns betreuten Flotte hinzufügen konnten, und wir sind zuversichtlich, dass wir dem Eigentümer und natürlich auch den Charterpassagieren maximalen Komfort und Zuverlässigkeit bieten können.“

Stanley Bugeja, Geschäftsführer DC Aviation Ltd. Malta, fügt hinzu: „Ein Business Jet Charter mit DC Aviation bietet Ihnen Bequemlichkeit und exklusiven Komfort für Ihre Geschäftsreise. Von uns erhalten Sie alles aus einer Hand, vom Transfer bis zum individuellen Service. Unser 24/7-Charter-Team ist unter +49 711 93306-333 erreichbar und hilft Ihnen gerne bei allen Anfragen weiter.“

Zusätzlich zu den Mittelstreckenflugzeugen gehören nun auch 17 Langstreckenjets zur Flotte des Unternehmens. Dies ist ein Zeichen für die fortgesetzte Spezialisierung und Fokussierung des Unternehmens auf den Mittel- und Langstreckenmarkt.

Über die DC Aviation Group

DC Aviation entstand im Jahre 2007 aus der früheren DaimlerChrysler Aviation, einer 1998 gegründeten Tochter der DaimlerChrysler AG. Mit Niederlassungen in Dubai und Malta sowie Repräsentanzen in Moskau und Paris wächst ihre internationale Präsenz stetig weiter. Während ihrer 20-jährigen Unternehmensgeschichte hat DC Aviation umfassende Erfahrungen im Bereich Flugzeugmanagement gesammelt. Heute bietet DC Aviation ein komplettes Dienstleistungsportfolio von Flugzeugmanagement über Flugzeugcharter bis hin zur Wartung von Geschäftsflugzeugen und Abfertigungsdiensten an. Zur Flotte gehören die Cessna Citation XLS+, Langstreckenjets wie die Gulfstream G650 und Großraumjets wie der Airbus 319 CJ. Im März 2016 hat DC Aviation ihre Betriebsgenehmigung um den kommerziellen Einsatz von Hubschraubern erweitert.