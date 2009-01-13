DAHER darf Socata übernehmen
13.01.2009 RK
Nach der Übernahmegenehmigung durch die europäische Wettbewerbsbehörde verkündet DAHER die offizielle Übernahme der Mehrheit bei dem Flugzeugbauer Socata.Der Flugzeugproduzent Socata ist stark im Bau von Kleinflugzeugen und gehörte zu dem Luft- und Raumfahrtkonzern EADS. Neben der Einmotorigen TBM850 produziert Socata Komponenten für unterschiedliche Luftfahrtkonzerne und unterhält weltweit Wartungszentren für ihre schnellen Reiseflugzeuge mit Turbopropantrieb. Mit dem Zukauf von Socata wächst bei DAHER der Mitarbeiterstamm von 5000 Angestellten auf 7500 Mitarbeiter. Der Umsatz des Unternehmens, das in Familienbesitz ist, steigt durch den Zukauf des Flugzeugbauers aus Tarbes von 600 Millionen Euro auf knapp 1 Milliarde Euro. Link: Socata