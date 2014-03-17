DAHER SOCATA präsentiert TBM 900

Am 12. März 2014 war für DAHER SOCATA ein großer Tag, der französische Flugzeugbauer konnte ihre neue TBM 900 vorstellen.

Mehr zu dem Flugzeug

Mit der TBM 900 schuf DAHER SOCATA eine noch schnellere und effizientere Nachfolgerin der TBM 850, diese wird nun durch das neue Modell abgelöst. Die TBM 900 besticht durch insgesamt 26 Änderungen, am augenfälligsten sind der neue Fünfblatt Propeller, ein veränderter Lufteinlass für die PT6A-66D Turbine, Winglets und eine zusätzliche Tür für den Piloten.. Die TBM 900 ist 330 Knoten (611 km/h) schnell und kann bis auf einer Reiseflughöhe von 31.000 Fuß (9.449 m) betrieben werden. Die maximale Reichweite gibt der Konzern mit 1.730 Nautischen Meilen (3.304 km) an.