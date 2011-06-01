Citation Ten soll 2011 abheben

An der EBACE Genf war von Cessna zu erfahren, dass die Citation Ten gut vorwärts komme und noch in diesem Jahr zum Jungfernflug abheben werde.

Cessna will weiterhin das schnellste Zivilflugzeug auf dem Markt haben und diesen Titel nicht tatenlos an die neue Gulfstream G650 abgeben. Bei der Ten handelt es sich um eine komplett überarbeitete und verfeinerte Citation X, welche seit 1996 auf dem Markt ist. Von der Citation X wurden bereits mehr als 330 Maschinen verkauft. Die Citation Ten hat gegenüber der X einen um 38 cm gestreckten Rumpf und ist mit wirtschaftlicheren Rolls Royce AE3007C2 ausgerüstet. Die Maschine soll eine Reisegeschwindigkeit von 977 km/h erreichen und ist für eine maximale Reiseflughöhe von 51.000 Fuss (15.545 m) ausgelegt. Der Midsize Jet wird eine Reichweite von 6.010 Kilometer haben. Die ersten Kundenlieferungen sind ab Mitte 2013 zu erwarten.