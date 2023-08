Citation Mustang lief bei Cessna am besten

Geschäftsführer Jack Pelton sieht im Markt für Geschäftreisejets noch keine Bodenbildung aber eine langsame Stabilisierung.

Nach einem Absatzrückgang von 40 Prozent in diesem Jahr erwartet Jack Pelton auch für 2010 einen leichten Rückgang bei der Fertigung und Auslieferung der Jets aus dem Hause Cessna. Für 2011 erwartet er einen leichten Anstieg in der Produktion. Cessna wurde durch die Krise arg gebeutelt, die Hälfte der Belegschaft musste entlassen werden, weil der Umsatz um in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent eingebrochen ist. 2008 verliessen bei dem Flugzeugbauer aus Wichita 467 Business Jets die Fabrikhallen, in diesem Jahr waren 535 Auslieferungen geplant, krisenbedingt werden es nun lediglich rund 275 Maschinen werden. Trotz langsamer Stabilisierung an der Verkaufsfront wird die Produktion weiterhin auf tiefem Niveau gehalten, damit es zu keinen bösen Überraschungen kommen kann. In diesem Jahr läuft der Entry Level Jet Cessna Citation Mustang am besten, 124 Einheiten kann Cessna bis Ende Jahr absetzen, dies entspricht einem Drittel der Jet Produktion.