Citation Mustang Verein gegründet

Cessna Citation Mustang (Foto: Textron)

Am 29.09.2018 trafen sich begeisterte Citation Mustang Freunde und vollzogen die Gründung der Citation Mustang Interest Group - kurz CMIG - mit Sitz in Wuppertal.

Den Vorstand bilden der Sprecher Hans Alfred Kaut, Wuppertal, der Stellvertreter Dr. Till Werner, Worms, und um die Finanzen kümmert sich Frank Ellerhold, Radebeul. Die Gruppe startet mit zwölf Mitgliedern und vertritt 29 C510 Mustangs im deutschsprachigen Raum.

Eigentümer, Piloten und Begeisterte der Citation Mustang streben an, nicht nur ihre Erfahrungen mit diesem Flugzeugmodell auszutauschen, sondern auch dieses besondere Flugzeug weiten Kreisen bekannt zu machen. Dabei verfolgt der Verein das Ziel, den Betrieb, die Werterhaltung und Pflege des Flugzeugmodells C510 im Sinne optimaler Betriebsbereitschaft zu fördern. Weitere Ziele liegen auf dem Gebiet des Flugbetriebs im weitesten Sinne, der Durchführung von Flugschulungen und Sicherheitstrainings, der generellen Erhöhung der Flugsicherheit und des bewussteren, energiesparenden Fliegens sowie der Förderung des Nachwuchses.

Interessenten haben bereits jetzt die Möglichkeit, auf der Homepage www.cmig.aero die Kontaktdaten und die aktuelle Satzung einzusehen sowie sich über das Aufnahmeformular zu bewerben. Nach und nach soll die Homepage mit interessanten Informationen rund um dieses Flugzeugmodell erweitert werden. Insoweit freut sich der Verein über jeden Beitrag, Fotos und Videos zum Thema C 510 Citation Mustang.