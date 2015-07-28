Citation Latitude fliegt nach Hawaii

Cessna Citation Latitude Hawaii (Foto: Cessna)

Am 16. Juli 2015 hat Cessna mit seinem neusten Midsize Business Jet einen Flug von Santa Barbara in Kalifornien zum Kahului Airport auf Hawaii unternommen und dabei die exzellenten Leistungswerte des Jets unter Beweis gestellt.

An Bord der Cessna Citation Latitude befanden sich neben den beiden Piloten fünf Passagiere. Die Citation Latitude konnte mit diesem Startgewicht direkt auf 43.000 Fuss (13.100 m) steigen und überbrückte die 2.147 Nautischen Meilen (3.976 km) in fünf Stunden und fünfundvierzig Minuten, darin sind siebzehn Minuten Wartezeit eingeschlossen. Für diesen Langstreckenflug nach Hawaii diente die Citation Latitude mit der Immatrikulation N684CL. Am 17. Juli ging es bereits wieder zurück aufs US-amerikanische Festland, dabei überbrückte die Latitude die 2.473 Nautische Meilen (4.579 km) lange Strecke ebenfalls in fünf Stunden und fünfundvierzig Minuten. Cessna sagte, dass nach diesen beiden Überflügen noch viel mehr Treibstoff in den Tanks verblieben sei, als die geforderten NBAA IFR Minimum Reserven.

Mit der Citation Latitude N684CL war Cessna im Mai 2015 auch an der EBACE in Genf zu Gast. Für den Flug an die EBACE absolvierte die Citation Latitude zum ersten Mal einen Nordatlantik Überflug, dieser führte die Maschine von St. John’s in Neufundland nach Valencia in Spanien.

Die Citation Latitude kann maximal neun Fluggäste aufnehmen. Der neue Midsize Business Jet verfügt bei einer hohen Reisefluggeschwindigkeit über eine Reichweite von bis zu 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 442 Knoten (819 km/h). Bei ihrer wirtschaftlichsten Reisefluggeschwindigkeit kann die Latitude sogar Nonstop Entfernungen von 2.850 Nautischen Meilen (5.278 km) überwinden. Die Latitude kann bei ihrem höchsten Abfluggewicht in 23 Minuten auf eine Flughöhe von 43.000 Fuß (13.106 m) steigen, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Der Jet kostet rund 15 Millionen US Dollar.