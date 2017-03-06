Citation Latitude erhält London City Zulassung

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Die US-amerikanische und europäische Luftfahrtbehörden haben der Cessna Citation Latitude und der Cessna Citation Sovereign+ die Zulassung für Steilanflüge erteilt.

Diese Genehmigung macht es nun den beiden Mustern möglich, den London City Airport anzufliegen. Neben dem Stadtflughafen von London verfügt auch Lugano über einen Steilanflug (Steep Approach), der an die Flugzeuge spezielle Anforderungen stellt. Die Cessna Citation Latitude und der Cessna Citation Sovereign+ können Steilanflüge bis zu einem Winkel von 6,65 Grad meistern.

Ein Instrumentenlandesystem hat normalerweise einen Gleitwegwinkel von 3 Grad, der London City Airport muss wegen Lärmeinschränkungen mit einem Gleitwegwinkel von 5,5 Grad angeflogen werden. Der Flughafen von Lugano ist von Bergen umringt. Wenn man vom Süden her auf die Landebahn 01 anfliegt, muss diese mit einem Winkel von 6,65 Grad angeflogen werden.