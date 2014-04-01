Citation CJ2+ Alpine Edition ist lanciert

Cessna bietet mit der Alpine Edition die bewährte Citation CJ2+ mit einem modernen G3000 Cockpit an.

Nach der überarbeiteten Cessna Citation CJ3 zur CJ3+ folgt nun eine verbesserte Cessna Citation CJ2+. Die CJ2 wurde bereits 2004 zur CJ2+, damals wurde sie mit einer elektronischen Triebwerksteuerung FADEC und einem modernen Avionik Paket aufgebessert. Die CJ2+ wird nun zur CJ2+ Alpine Edition. Die Alpine Edition zeichnet sich durch ein modernes Garmin G3000 Cockpit aus, zudem wurde der Zugang für die Piloten bequemer gestaltet. Teil der Alpine Edition sind auch ein verbesserter Wetterradar, TCAS II, TAWS, ein drahtloser Medienserver und ein Iridium Telefon in der Kabine. Auch eine Internet Anbindung durch Aircell wird ins Alpine Paket eingebunden. Neben diesen Neuerungen in der Avionik und den Kommunikationsmitteln wurde auch die Klimaanlage und Druckkabine verbessert. Die CJ2+ Alpine Edition soll ab Sommer am Markt verfügbar sein.