Cirrus Vision in Europa zugelassen

Cirrus SF50 Vision at EBACE (Foto: Hobby Verlag AG)

An der diesjährigen EBACE in Genf hat Cirrus Aircraft die EASA Zulassung ihres Kleinjets Cirrus SF50 Vision gefeiert.

Cirrus hat den einmotorigen Kleinjet zum ersten Mal an die EBACE nach Genf gebracht. Es gibt ja auch etwas zu feiern, der US amerikanische Flugzeugbauer hat von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA die Musterberechtigung für den Cirrus SF50 Vision bekommen.

Cirrus Aircraft hat für den eimotorigen Cirrus SF50 Vision mehr als neunzig Bestellungen für europäische Kunden, den ersten Auslieferungen steht nun nichts mehr im Weg. In diesem Jahr solle bereits sechs Maschinen nach Europa geliefert werden.

Der Cirrus SF50 Vision ist mit einer Garmin G3000 Avionik und einem Williams International FJ33 Triebwerk ausgerüstet. Der siebenplätzige Vision SF50 kann auf eine maximale Reiseflughöhe von 28.000 Fuß (8.534 m) steigen und kann bis zu 300 Knoten (556 km/h) schnell fliegen.