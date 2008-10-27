Cirrus Aircraft arbeitet noch kürzer

Die Mitarbeiter von Cirrus Design müssen von momentan vier Arbeitstagen auf drei Tage in der Woche reduzieren.

Laut Geschäftsleitung macht die schlechte Auftragslage diesen Schritt nötig. Im letzten Monat mussten 100 Mitarbeiter bei dem Flugzeugproduzenten Cirrus entlassen werden. Die Arbeitssituation muss wöchentlich neu beurteilt werden, da sich die Kundennachfrage nach leichten Sportflugzeugen stark abgeschwächt hat. Wegen des schlechten Marktumfeldes muss auch das neu geplante Leichtflugzeug SRS terminlich weiter nach hinten verschoben werden. Die Entwicklung des einmotorigen Very Light Jet Vision SJ50 wird jedoch planmässig weiter vorwärts getrieben.