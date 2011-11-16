China bestellt Cirrus SR20 Schulflugzeuge
16.11.2011 BGRO
Die Civil Aviation Flight University of China (CAFUC) hat bei Cirrus zwanzig SR20 Schulflugflugzeuge bestellt.
Die Civil Aviation Flight University of China (CAFUC) hat bei Cirrus Aircraft zwanzig SR20 Schulflugflugzeuge bestellt.
Bei der Civil Aviation Flight University handelt es sich weltweit um die grösste Universität, wo sämtliche Flugwissenschaften studiert werden können. Mehr als 8.000 Studierende sind in der CAFUC zum Studium angemeldet. Cirrus Aircraft meldete am 15. November den Verkauf von zwanzig SR20 Schulflugzeuge an CAFUC. Die Flugschule von CAFUC betreibt mehr als 200 Schulmaschinen.