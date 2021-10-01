Challenger 3500 mit Eco App

Bombardier Challenger 3500 (Foto: Bombardier)

SITA kann den Challenger 3500 von Bombardier mit einer Eco App ausrüsten, diese soll für einen tieferen Treibstoffverbrauch und CO2 Ausstoß im Flugbetrieb sorgen.

SITA, der weltweit führende Spezialist für Kommunikations- und Informationstechnologie im Luftverkehr, hat bekannt gegeben, dass der neu eingeführte Bombardier Challenger 3500 Business Jet mit der Eco App ausgestattet wird. Die Software Eco App ist ein innovatives Tool, das die SITA-Lösungen eWAS Pilot and OptiFlight kombiniert und für einen tieferen Treibstoffverbrauch im Flugbetrieb sorgen soll.

Es ist das erste Mal, dass die Eco App in einem Geschäftsreiseflugzeug zum Einsatz kommt. Sie wird dazu benutzt, das Flugprofil während dem Steig- Reise- und Sinkflug zu optimieren, dies führt zu einer Verringerung des Treibstoffverbrauchs von fünf bis sechs Prozent pro Flug und einem damit verbundenen tieferen Kohlenstoffausstoß.

Die Eco App von SITA wird bereits von 67.000 Piloten in der ganzen Welt genutzt und diese neue Funktion unterstreicht das kontinuierliche Engagement von SITA, den Luftraum umweltfreundlicher zu gestalten.