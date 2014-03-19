Cessna und Beechcraft werden zu Textron Aviation

Textron hat den Kauf von Beechcraft erfolgreich abgeschlossen und wird die beiden Flugzeugbauer Cessna und Beechcraft in Zukunft unter dem gemeinsamen Dach Textron Aviation laufen lassen.

Die drei Marken Cessna, Beechcraft und Hawker sollen nebeneinander weitergeführt werden, da es sich dabei um wertvolle Brands mit eigenen Produkten handelt. Die drei früher als unabhängige Unternehmen gehandelten Firmennamen betreuen insgesamt einen Kundenkreis mit mehr als 250.000 Flugzeugen. Der Hubschrauberhersteller Bell gehört ebenfalls zu Textron und wird vollständig unabhängig weitergeführt. Geschäftsführer von Textron Aviation ist Scott Ernest, der seit 2011 die Leitung von Cessna inne hat.