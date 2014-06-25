Cessna stellt erste CJ3+ vor

Der US amerikanische Flugzeugbauer Cessna feierte am 29. Mai 2014 den Rollout ihres überarbeiteten CJ3+Business Jets.

Der CJ3+ wurde am 20. März 2014 angekündigt und geht jetzt bereits in die Flugerprobung, Cessna erwartet die Zulassung in der zweiten Jahreshälfte. Bei der CJ3+ handelt es sich um eine verbesserte Cessna Citation CJ3. Die CJ3+ wird durch zwei moderne FJ44-3A von Williams angetrieben und ist neu mit einer Garmin 3000 Avionik ausgerüstet. Die neue Avionik schließt ein Diagnostiksystem, TCAS II, Wetterradar mit Turbulenzerkennung, verbessertes Bodenannäherungswarnsystem TAWS-B, und eine ADSB Radarkennung ein. Das Flugzeug verfügt über eine maximale Reichweite von 2.070 Nautischen Meilen (3.834 km) und kann bis auf Höhen von 45.000 Fuss (13.700 m) betrieben werden, die Maschine ist 416 Knoten (770 km/h) schnell. Die Citation CJ3 kann durch einen Piloten geflogen werden und bietet bequem Platz für bis zu sieben Passagiere.