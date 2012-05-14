Cessna präsentiert sich an EBACE

Cessna ist mit einer breiten Palette von Flugzeugen an die EBACE 2012 nach Genf gekommen, neben den bekannten Business Jets stellt Cessna auch einmotorige Reise- und Nutzflugzeuge aus.

Cessna ist traditionsmässig einer der ganz grossen Aussteller an der EBACE. Der Flugzeugbauer aus Wichita ist auf dem Aussengelände mit neun Flugzeugen zugegen. Angefangen mit dem Entry Level Jet Mustang geht es bis nach oben zu dem schnellsten zugelassenen Zivilflugzeug Cessna Citation X. Cessna stellt folgende Business Jets aus: Citation Mustang, Citation X, Citation XLS, CJ2+, CJ3, CJ4 und eine Cessna Sovereign. Bei den Nutzflugzeugen wird eine Cessna Grand Caravan zu sehen sein. Neben den Maschinen auf den Aussenplätzen präsentiert sich die Unternehmung auf einem grosszügigen Stand in der Messhalle. Die EBACE 2012 findet vom 14. Mai bis zum 16. Mai statt.