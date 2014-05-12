Cessna mit fünf Flugzeugen an der EBACE 2014

Cessna ist mit einer breiten Palette von Flugzeugen an der EBACE 2014 in Genf vertreten, neben den bekannten Business Jets stellt Cessna auch das einmotorige Reise- und Nutzflugzeug Cessna Caravan EX aus.

Cessna ist traditionsmässig einer der ganz grossen Aussteller an der EBACE. Der Flugzeugbauer aus Wichita ist auf dem Aussengelände offiziell mit fünf Flugzeugen vertreten. Bei den Business Jets stellt Cessna eine Citation M2, Citation XLS+, Citation CJ4 und eine Citation Sovereign Plus vor. Bei den Nutzflugzeugen wird eine Cessna Caravan EX auf dem Aussengelände der EBACE zu sehen sein. Eine Citation X wird von Avpro in Genf ausgestellt. Die Cessna Citation M2 und die Sovereign Plus werden zum ersten Mal an der EBACE zu sehen sein. Neben den Maschinen auf den Aussenplätzen präsentiert sich das Mutterhaus Textron Aviation auf einem grosszügigen Stand in der Messhalle. Textron Aviation repräsentiert die beiden Brands Cessna und Beechcraft. Die EBACE 2014 findet vom 20. Mai bis zum 22. Mai statt.