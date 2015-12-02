Cessna kann 100ste Citation M2 ausliefern

Cessna M2 100th (Foto: Cessna)

Cessna hat die hundertste Citation M2 zur Auslieferung bereitgestellt, das Jubiläumsflugzeug geht noch in diesem Monat an einen Kunden in den Vereinigten Staaten.

In knapp zwei Jahren konnte Cessna hundert Citation M2 bauen und an seine Kunden übergeben, dies unterstreicht die Erfolgsgeschichte für den CJ1+ Nachfolger. Cessna hat die Citation M2 im September 2011 als Ersatz für die Citation CJ1+ lanciert. Die Citation M2 ist am 9. März 2012 in Wichita zum Jungfernflug gestartet und konnte im Dezember 2013 die US amerikanische FAA Zulassung entgegennehmen.

Die Citation M2 ist für vier bis sechs Passagiere ausgelegt und wird von zwei leistungsfähigen FJ44-1AP-21 Triebwerken angetrieben. Bei der Avionik hat Cessna ein Garmin G3000 eingebaut, das alle Pilotenwünsche optimal abdeckt. Die Maschine erreicht bei einer Reisegeschwindigkeit von 748 km/h Nonstop Reichweiten von bis zu 2.900 Kilometern. Die maximale Reiseflughöhe liegt bei der M2 wie bei der CJ1+ bei 41.000 Fuss.

Cessna Citation M2, Steep Turns and Landing Punta Gorda, FL