Cessna feiert Jubiläum bei Citation

Cessna Citation Model 500 (Archiv: Robert Kühni)

Am 30. Januar 1972 konnte Cessna ihre erste Citation ausliefern, dieses Jubiläum wurde am Cessna Hauptstandort Wichita ausgiebig gefeiert.

Bei der ersten Cessna Citation handelte es sich um eine Citation 500 für American Airlines. American benutzte den neu eingeführten Citation Jet zum Aufbau eines modernen Ausbildungslehrgangs für ihre zukünftigen Piloten.

Aus dem ersten Business Jet Modell ist bei Cessna eine ganze Produktpalette entstanden, keine andere Business Jet Familie verkaufte sich über die letzten 45 Jahre besser als die Citation Jets. Cessna konnte bereits mehr als 7.000 Maschinen ausliefern.

Mit dem ersten Kleinjet wollte Cessna den Markt bei den gehobenen zweimotorigen Kolbenmotorflugzeugen aufmischen, das Flugzeug sollte nicht all zu teuer sein und wie die Konkurrenzmodelle von kleineren Flugplätzen sicher betrieben werden können.

Zurzeit werden acht Citation Modelle gebaut: Citation Mustang, Citation M2, Citation CJ3+, Citation CJ4, Citation XLS+, Citation Sovereign+, Citation X+ und Citation Latitude. Die Citation Longitude und die Citation Hemisphere stehen in der Entwicklung.