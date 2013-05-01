Cessna fährt Produktionsrate zurück

Cessna hat einen Verkleinerung der Produktionsrate bei den Kleinjets Citation Mustang und der CJ Familie bekanntgegeben.

Betroffen von den Produktionskürzungen sind die Citation Mustang, CJ2, CJ3 und CJ4. Die Ausstossrate soll bis zu 30 Prozent gedrosselt werden. Als Grund für diese Massnahme gibt Cessna die schlechte Nachfrage nach Kleinjets an. Die Besitzer verweilen momentan länger auf ihren Maschinen und wollen keine neuen Flugzeuge in dieser Grössenklasse kaufen. Es wird eher davon ausgegangen, dass die Betreiber kleinerer Jets auf einen grösseren Jet umsteigen und ihre kleineren Maschinen auf dem Gebrauchtmarkt landen, dies führt bei den neuen Kleinjets zu einem starken Preisdruck, dem sich Cessna nicht unterwerfen will.