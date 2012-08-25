Cessna erhöht Reichweite von Citation Latitude

An der Business Jet Messe LABACE hat Cessna weitere Details für ihren neuen midsize Business Jet Citation Latitude bekannt gegeben.

Die Reichweite der Citation Latitude wurde bei der ersten Bekanntmachung mit 2.000 Nautischen Meilen angegeben, nach den letzten Detailkalkulationen rechnet der Flugzeugbauer aus Wichita nun mit einer Reichweitenverbesserung auf 2.500 Nautischen Meilen (4.630 km). Cessna hat die Citation Latitude an der NBAA Ende letzten Jahres bekannt gegeben. Der neue Business Jet wird zwischen dem Citation XLS+ und der Citation Sovereign positioniert sein und zu einem Preis von 14,9 Millionen US Dollar zu haben sein.