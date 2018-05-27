Cessna bringt sechs Flugzeuge an die EBACE

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Cessna wird mit einer breiten Palette von Flugzeugen an der EBACE 2018 in Genf vertreten sein.

Cessna ist traditionsmäßig einer der ganz großen Aussteller an der europäischen Fachmesse für Business Jets. Cessna stellt auf dem Außengelände laut eigenen Angaben sechs Flugzeugen aus. Bei den Business Jets ist Cessna mit folgenden Typen vertreten: Citation M2, Citation Longitude, Citation Latitude, Citation CJ4 und mit der Citation CJ3+. Neben den bekannten Business Jets stellt Cessna auch das einmotorige Reise- und Nutzflugzeug Cessna Caravan aus. Zudem bringt Textron Aviation, der Mutterkonzern von Cessna, auch eine Beechcraft King Air KA350i nach Genf, daneben stellt der Konzern auch noch die beiden Hubschrauber Bell 429und Bell 505 aus.

Neben den Maschinen auf den Außenplätzen präsentiert sich das Mutterhaus Textron Aviation auf einem großzügigen Stand in der Messhalle. Textron Aviation repräsentiert die drei Brands Cessna, Beechcraft und Bell.

Die EBACE 2018 findet in Genf vom 29. Mai bis zum 31. Mai statt.