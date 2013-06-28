Cessna Turbo Skylane absolvierte Jungfernflug

Am 21. Mai 2013 absolvierte die erste Cessna 182 JT-A Skylane in Wichita ihren Jungfernflug.

Bei der Cessna 182 JT-A handelt es sich um die erste von Cessna neu lancierte Maschine mit einem Kolbenmotor, der durch herkömmlichen JET-A Treibstoff betrieben werden kann. Die Maschine wird nach Aussagen von Cessna in der Stunde rund 11 US Gallonen (42 Liter) verbrauchen, was in etwa 30 bis 40 Prozent tiefer sei als bei den herkömmlichen Cessna Skylane Modellen. Das Cockpit der Cessna 182 JT-A ist mit einem modernen Garmin G1000 ausgerüstet und soll eine maximale Reichweite von 1025 Nautischen Meilen (1893 km) haben. Angetrieben wird das Flugzeug durch einen turbogeladenen Société de Motorisations Aéronautiques SR305-230E-C1 mit einer Leistung von 230 PS. Cessna rechnet mit der Zulassung noch in diesem Jahr. Das Flugzeug wird rund 515.000 US Dollar kosten.