Cessna Citation Mustang Produktion gestört

Cessna hat Probleme bei der Produktion der Citation Mustang, Zulieferer sind bei der Teilelieferung im Verzug.

Zulieferer aus Rhode Island wurden im März von einer Schlechtwetterperiode mit starken Überschwemmungen heimgesucht. Teile einiger Zulieferfabriken wurden überschwemmt und mussten die Produktion drastisch herunterfahren oder ganz einstellen, jetzt beeinträchtigt dies die Produktion des Cessna Citation Mustang. Cessna musste die Arbeiten in der Endfertigung herunterfahren und 200 ihrer Arbeiter in die Ferien schicken. Die Produktion des Entry Level Jets kann voraussichtlich erst im August wieder voll hochgefahren werden.