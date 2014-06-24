Cessna Citation M2 erhält EASA Zulassung

Der US amerikanische Flugzeugbauer Cessna konnte am 23. Juni 2014 von der europäischen Luftfahrtbehörde EASA die Zulassungsurkunde für die Cessna Citation M2 entgegennehmen.

Cessna hat die Citation M2 im September 2011 als Ersatz für die Citation CJ1+ lanciert. Die Citation M2 ist am 9. März 2012 in Wichita zum Jungfernflug gestartet und konnte im Dezember 2013 die US amerikanische FAA Zulassung entgegennehmen, nun ist der Jet auch in Europa zertifiziert. Die Citation M2 ist für vier bis sechs Passagiere ausgelegt und wird von zwei leistungsfähigen FJ44-1AP-21 Triebwerken angetrieben. Bei der Avionik hat Cessna ein Garmin G3000 eingebaut, das alle Pilotenwünsche optimal abdeckt. Die Maschine erreicht bei einer Reisegeschwindigkeit von 748 km/h Nonstop Reichweiten von bis zu 2.900 Kilometern. Die maximale Reiseflughöhe liegt bei der M2 wie bei der CJ1+ bei 41.000 Fuss.