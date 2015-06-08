Cessna Citation Latitude ist zugelassen

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Cessna hat am 5. Juni 2015 den Erhalt der US-amerikanischen FAA Musterberechtigung für die Citation Latitude bekanntgegeben.

Die Cessna Citation Latitude wurde an der NBAA 2011 lanciert und kann nach der FAA Zulassung nun an die Kunden übergeben werden, die erste Latitude soll im dritten Quartal ausgeliefert werden. Das Testflugprogramm startete im Februar 2014 und wurde mit vier Flugzeugen bestritten. Auf 690 Flügen sammelten sich bis zur Musterberechtigung 1.697 Flugstunden an.

Die Citation Latitude kann maximal neun Fluggäste aufnehmen. Der neue Midsize-Jet verfügt bei einer hohen Reisefluggeschwindigkeit über eine Reichweite von bis zu 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 442 Knoten (819 km/h). Bei ihrer wirtschaftlichsten Reisefluggeschwindigkeit kann die Latitude sogar Nonstop Entfernungen von 2.850 Nautischen Meilen (5.278 km) überwinden. Die Latitude kann bei ihrem höchsten Abfluggewicht in 23 Minuten auf eine Flughöhe von 43.000 Fuß (13.106 m) steigen, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Der Jet kostet rund 15 Millionen US Dollar.