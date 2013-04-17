Cessna Citaion X feiert Roll Out

Am 15. April 2013 konnte die erste neue Citation X in Wichita aus der Serienproduktion gerollt werden.

Momentan bestreiten bei Cessna zwei Citation X Prototypen das Flugtestprogramm, die beiden Maschinen haben bereits mehr als 675 Stunden in der Luft verbracht. Cessna erwartet die Zulassung noch im laufenden Jahr. Die neue Citation X ist rund 40 Zentimeter länger als ihre Vorgängerin, was der Beinfreiheit der Passagiere zugute kommen wird. Das Cockpit ist mit Garmins neuem G5000-System ausgestattet, die AE-3007C2-Triebwerke kommen von Rolls-Royce und werden über eine automatische Schubregelung verfügen. Am Tag ihrer Zulassung dürfte die neue Citation X mit einer maximalen Geschwindigkeit von Mach 0,935 nach dem Gulfstream G650 wieder das schnellste zugelassene zivile Flugzeug sein.