Cessna CJ3+ ist zugelassen

Cessna konnte am 4. September 2014 von der US amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA das Lufttüchtigkeitszeugnis für den überarbeiteten Cessna Citation CJ3+ Business Jet entgegennehmen.

Die Zulassung des modernisierten Jets liess nur knapp sechs Monate auf sich warten, Cessna kündete den CJ3+ im März 2014 an und jetzt ist die Maschine bereits am Markt verfügbar. Die Cessna Citation CJ3+ wurde aus der bewährten CJ3 evolutionär weiterentwickelt. Das neue Flugzeug besticht durch ein modernes Cockpit und einer komplett überarbeiteten Kabine. Bei den Systemen wurde die Klimaanlage verbessert und ein neues Diagnosesystem integriert. Die Garmin 3000 Avionik umfasst drei zentrale Bildschirme und ein modernes Flugführungssystem. Bei den Kommunikationseinrichtungen lässt die hochintergierte Avionik keine Wünsche offen und ist auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Der Jet kann durch einen oder zwei Piloten geflogen werden und bietet neben einem Piloten Platz für maximal neun Passagiere. Der CJ3+ wird durch zwei moderne FJ44-3A angetrieben und kann Nonstop Entfernungen von bis zu 2.070 Nautischen Meilen (3.833 km) überbrücken.